ЦБА Коме Каталог-Брошура 11 Юни – 17 Юни 2020

Публикувано в на 10 юни 2020 admin

В новия каталог-брошура на ЦБА Коме ще откриете: Бони Плескавица с кашкавал и бекон, охладена, 400 гр – цена 4,49 лв.; Краве сирене Olympus, 300 гр вакуум – цена 4,89 лв.; Бира Peja 4.2%, 500 мл кен – цена 0,89 лв.; Grande Millennium Кафе на зърна Espresso, 1 кг – цена 9,99 лв.; Milka Шоколад млечен, бял, ягода или милкинис, 100 гр – цена 1,49 лв.; Дезодорант Rexona, различни видове, 150 мл – цена 2,89 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини CBA ще откриете в градовете: Банско, Благоевград, Бургас, Велики Преслав, Велико Търново, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Добрич, Долна Митрополия, Дулово, Карнобат, Козлодуй, Кубрат, Мизия, Монтана, Омуртаг, Оряхово, Павликени, Перник, Петрич, Плевен, Поморие, Разград, Русе, с.Черноморец, Сандански, Созопол, София, Стара Загора, Стражица, Троян, Тръстеник, Търговище, Шумен, Царево.

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