ЦБА Коме Каталог-Брошура 11 Юли – 17 Юли 2019

Публикувано в на 10 юли 2019 admin

В новия каталог-брошура на ЦБА Коме ще откриете: Саяна Краве кисело мляко 3.6%, 500 гр – цена 0,79 лв.; Избрани слънцезащитни продукти с -40% намаление; Кайма Тандем 400 гр, охладена – цена 3,99 лв.; Траяна бисквити, различни видове, 175 гр – цена 1,34 лв.; Астика Бира 4.3%, 500 мл кен – цена 0,79 лв.; Пещера Мастика, 700 мл – 6,99 лв.; Пъпеш, произход Гърция, 1 кг – цена 0,99 лв. и други.

Верига магазини CBA ще откриете в градовете: Банско, Благоевград, Бургас, Велики Преслав, Велико Търново, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Добрич, Долна Митрополия, Дулово, Карнобат, Козлодуй, Кубрат, Мизия, Монтана, Омуртаг, Оряхово, Павликени, Перник, Петрич, Плевен, Поморие, Разград, Русе, с.Черноморец, Сандански, Созопол, София, Стара Загора, Стражица, Троян, Тръстеник, Търговище, Шумен, Царево.

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ЦБА Коме Каталог-Брошура 11 Юли – 17 Юли 2019


ЦБА Коме Каталог-Брошура 04 Юли – 10 Август 2019

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