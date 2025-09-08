ЦБА Коме Каталог-Брошура 11 Септември – 17 Септември 2025 и 04 Септември – 10 Септември 2025

В новия каталог и брошура на ЦБА Коме ще откриете: NESCAFE Classic Разтворимо кафе 2х250гр/опаковка – цена 23,99 лв.; SCHWEPPES Газирана напитка 1,25 л избрани видове – цена 2,19 лв.; ДИМИТЪР МАДЖАРОВ Кашкавал от краве мляко БДС 380 гр вакуум – цена 10,99 лв.; LINDT Шоколадови бонбони Lindor млечен; асорти 337 гр – цена 20,99 лв.; NIVEA Дезодорант 150 мл; рол-он 50 мл различни видове – цена 5,99 лв.; ОПИЦВЕТ Кисело краве мляко 4.5% 400+100 гр – цена 1,59 лв.; ТАНДЕМ Пушено свинско филе; бекон 160 гр слайс – цена 4,49 лв.; САЯНА Сирене от краве мляко ЗНП 700 гр вакуум – цена 11,99 лв.; УРОЖАЙ Стерилизирани краставички 680 гр – цена 2,19 лв.; PEPSI Газирана напитка 2 л различни видове – цена 1,99 лв.; PALMOLIVE Душ гел 250 мл различни видове – цена 3,99 лв.; REFRESH Капсули за съдомиялни Ultimate Clean 50бр/опаковка – цена 14,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини СВА КОМЕ ще откриете в градовете: София, Дупница, Сливница, Ихтиман, Самоков, Своге, Елин Пелин, Перник, Банкя, Костинброд, с. Казичене, с. Долни Лозен и с. Гара Елин Пелин

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA Коме: www.kome.bg

ЦБА Коме Каталог-Брошура 11 Септември – 17 Септември 2025

