ЦБА Коме Каталог-Брошура 11 Март – 17 Март 2021 и 04 Март – 10 Март 2021

Публикувано в на 10 март 2021 admin

В новия каталог-брошура на ЦБА Коме ще откриете – Опитай късмета си в Томболата; Olympus Краве сирене, 300 гр вакуум – цена 3,89 лв.; Свински бут без кост, 1 кг – цена 6,49 лв.; Fa Душ гел Aloe Vera или Honey, 550 мл – цена 3,99 лв.; Kinder Шоколад, 100 гр – цена 1,75 лв.; Caprice Вафлени пури, различни видове, мини 115 гр – цена 1,97 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини СВА КОМЕ ще откриете в градовете: София, Дупница, Сливница, Ихтиман, Самоков, Своге, Елин Пелин, Перник, Банкя, Костинброд, с. Казичене, с. Долни Лозен и с. Гара Елин Пелин

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ЦБА Коме Каталог-Брошура 11 Март – 17 Март 2021


ЦБА Коме Каталог-Брошура 04 Март – 10 Март 2021

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