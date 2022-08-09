ЦБА Коме Каталог-Брошура 11 Август – 17 Август 2022 и 04 Август – 10 Август 2022

В новия каталог-брошура на ЦБА Коме ще откриете: Свински гърди с кост, 1 кг – цена 8,49 лв.; Lavazza Мляно кафе Qualita Rossa, 250 гр – цена 6,49 лв.; Саяна Кашкавал от краве масло, 400 гр вакуум – цена 6,99 лв.; Lindt Шоколадови бонбони Lindor, различни видове, 200 гр – цена 8,99 лв.; Симид Хляб Добруджа, 830 гр нарязан – цена 1,64 лв.; Nivea Душ гел, различни видове, 750 мл – цена 6,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини СВА КОМЕ ще откриете в градовете: София, Дупница, Сливница, Ихтиман, Самоков, Своге, Елин Пелин, Перник, Банкя, Костинброд, с. Казичене, с. Долни Лозен и с. Гара Елин Пелин

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cba.bg

ЦБА Коме Каталог-Брошура 11 Август – 17 Август 2022

ЦБА Коме Каталог-Брошура 04 Август – 10 Август 2022