ЦБА Коме Каталог-Брошура 10 Февруари – 16 Февруари 2022 и 03 Февруари – 09 Февруари 2022

В новия каталог-брошура на ЦБА Коме ще откриете: Свинска плешка без кост, 1 кг – цена 4,99 лв.; Краве масло Deutsche Markenbutter 82%, 250 гр – цена 4,99 лв.; Ciao Плодова напитка 10-15%, различни видове, 2 л – цена 2,09 лв.; Merci Шоколадови бонбони, различни видове, 210-250 гр – цена 5,99 лв.; BU или C-Thru, различни видове, 150 мл – цена 3,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини СВА КОМЕ ще откриете в градовете: София, Дупница, Сливница, Ихтиман, Самоков, Своге, Елин Пелин, Перник, Банкя, Костинброд, с. Казичене, с. Долни Лозен и с. Гара Елин Пелин

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cba.bg

ЦБА Коме Каталог-Брошура 10 Февруари – 16 Февруари 2022

ЦБА Коме Каталог-Брошура 03 Февруари – 09 Февруари 2022