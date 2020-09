ЦБА Коме Каталог-Брошура 10 Септември – 16 Септември 2020

В новия каталог-брошура на ЦБА Коме ще откриете: Димитър Маджаров Панагюрска луканка, вакуум 190 гр – цена 5,99 лв.; Deutsche Markenbutter Краве масло 82%, 250 гр – цена 2,79 лв.; Kanaan Чипс ръчно приготвен, различни видове, 125 гр – цена 1,29 лв.; Milka Шоколад цял лешник или лешник и стафида, 250 гр – цена 3,99 лв.; Finish Таблетки за съдомиялна All in one Max, 42 броя – цена 9,99 лв.; Grant’s Uiski, 700 мл – цена 16,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини CBA ще откриете в градовете: Банско, Благоевград, Бургас, Велики Преслав, Велико Търново, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Добрич, Долна Митрополия, Дулово, Карнобат, Козлодуй, Кубрат, Мизия, Монтана, Омуртаг, Оряхово, Павликени, Перник, Петрич, Плевен, Поморие, Разград, Русе, с.Черноморец, Сандански, Созопол, София, Стара Загора, Стражица, Троян, Тръстеник, Търговище, Шумен, Царево.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cba.bg