ЦБА Коме Каталог-Брошура 10 Март – 16 Март 2022 и 03 Март – 09 Март 2022

В новия каталог-брошура на ЦБА Коме ще откриете: Пазарувай и печели всяка седмица със своята клиентска карта; Свински бут без кост, 1 кг – цена 5,49 лв.; Десерт Snickers Super+1, 112 гр или Bounty Trio, 85 гр – цена 1,49 лв.; Кашкавал от краве мляко Белииса, 400 гр вакуум, 1+1 брой – цена 10,59 лв.; Banini Тарталети, различни видове, 210 гр – цена 2,19 лв.; Тандем Шунка, 220 гр слайс – цена 5,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини СВА КОМЕ ще откриете в градовете: София, Дупница, Сливница, Ихтиман, Самоков, Своге, Елин Пелин, Перник, Банкя, Костинброд, с. Казичене, с. Долни Лозен и с. Гара Елин Пелин

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cba.bg

ЦБА Коме Каталог-Брошура 10 Март – 16 Март 2022

ЦБА Коме Каталог-Брошура 03 Март – 09 Март 2022