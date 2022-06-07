ЦБА Коме Каталог-Брошура 09 Юни – 15 Юни 2022 и 02 Юни – 08 Юни 2022

В новия каталог-брошура на ЦБА Коме ще откриете: Свинско контра филе, 1 кг – цена 6,99 лв.; Tchibo Мляно кафе Family, различни видове, 250 гр – цена 3,49 лв.; Краве масло Deutsche Markenbutter 82%, 250 гр – цена 4,99 лв.; Ferrero Rocher Raffaello Шоколад, различни видове, 90 гр – цена 4,29 лв.; Fairy Капсули за съдомиялни Original, 16 броя – цена 7,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини СВА КОМЕ ще откриете в градовете: София, Дупница, Сливница, Ихтиман, Самоков, Своге, Елин Пелин, Перник, Банкя, Костинброд, с. Казичене, с. Долни Лозен и с. Гара Елин Пелин

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cba.bg

ЦБА Коме Каталог-Брошура 09 Юни – 15 Юни 2022

ЦБА Коме Каталог-Брошура 02 Юни – 08 Юни 2022