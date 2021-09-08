ЦБА Коме Каталог-Брошура 09 Септември – 15 Септември 2021 и 02 Септември – 08 Септември 2021

Публикувано в на 8 септември 2021 admin

В новата брошура-каталог на ЦБА Коме ще откриете: Свински гърди с кост, 1 кг – цена 5,99 лв.; Престиж Бисквити Мираж, различни видове, 200 гр – цена 1,69 лв.; Bulgarea Кисело краве мляко по БДС 2%, 500 гр – цена 0,89 лв.; Tavernello бяло или червено, произход Италия, 1 л – цена 3,99 лв.; Lindt Шоколад, 100 гр – цена 3,29 лв.; Dove Дезодорант, 150 мл – цена 3,19 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини СВА КОМЕ ще откриете в градовете: София, Дупница, Сливница, Ихтиман, Самоков, Своге, Елин Пелин, Перник, Банкя, Костинброд, с. Казичене, с. Долни Лозен и с. Гара Елин Пелин

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cba.bg

ЦБА Коме Каталог-Брошура 09 Септември – 15 Септември 2021

ЦБА Коме Каталог-Брошура 02 Септември – 08 Септември 2021

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