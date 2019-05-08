В новия каталог-брошура на ЦБА Коме ще откриете: Olympus краве сирене, 350 гр вакуум – цена 4,59 лв.; Орехите Телешки суджук, вакуум 160 гр – цена 4,99 лв.; Боженци Кисело краве мляко, 2.2%, 400 гр – цена 0,89 лв.; Лудогорско охладено пиле, тарелка, 1 кг – цена 4,29 лв.; Lavazza Мляно кафе Крема е густо, 250 гр – цена 4,69 лв.; Бира Загорка, 5%, 2 л – цена 1,89 лв.; Авокадо дребно, 1 брой, произход РЮА – цена 1,19 лв.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини CBA ще откриете в градовете: Банско, Благоевград, Бургас, Велики Преслав, Велико Търново, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Добрич, Долна Митрополия, Дулово, Карнобат, Козлодуй, Кубрат, Мизия, Монтана, Омуртаг, Оряхово, Павликени, Перник, Петрич, Плевен, Поморие, Разград, Русе, с.Черноморец, Сандански, Созопол, София, Стара Загора, Стражица, Троян, Тръстеник, Търговище, Шумен, Царево.

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ЦБА Коме Каталог-Брошура 09 Май – 15 Май 2019



ЦБА Коме Каталог-Брошура 02 Май – 08 Май 2019