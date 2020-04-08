ЦБА Коме Каталог-Брошура 09 Април – 15 Април 2020

Публикувано в на 8 април 2020 admin

В новия каталог-брошура на ЦБА Коме ще откриете: Тандем Кренвирши, 3 броя в опаковка, 250 гр вакуум – цена 3,19 лв.; Sterilgarda Сирене Маскарпоне, 500 гр – цена 4,29 лв.; Turkish Delight Локум Роза и лимон, 250 гр – цена 1,99 лв.; Lindt Шоколадови бонбони Lindor, различни видове, 200 гр – цена 6,99 лв.; Head & Shoulder Шампоан, различни видове, 360 мл – цена 5,09 лв.; Портокали за фреш, мрежа, произход Гърция, 1 кг – цена 1,29 лв. и много други.

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Верига магазини CBA ще откриете в градовете: Банско, Благоевград, Бургас, Велики Преслав, Велико Търново, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Добрич, Долна Митрополия, Дулово, Карнобат, Козлодуй, Кубрат, Мизия, Монтана, Омуртаг, Оряхово, Павликени, Перник, Петрич, Плевен, Поморие, Разград, Русе, с.Черноморец, Сандански, Созопол, София, Стара Загора, Стражица, Троян, Тръстеник, Търговище, Шумен, Царево.

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ЦБА Коме Каталог-Брошура 09 Април – 15 Април 2020


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