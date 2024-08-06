ЦБА Коме Каталог-Брошура 08 Aвгуст – 14 Aвгуст 2024 и 01 Aвгуст – 07 Aвгуст 2024

В новия каталог-брошура на магазини ЦБА Коме ще откриете: Свински бут без кост от витрина с обслужване, 1 кг – цена 8,29 лв.; MILKA Шоколад 90-100 гр избрани видове – цена 2,09 лв.; PALMOLIVE Душ гел 250 мл различни видове – цена 4,39 лв.; КОМЕ Хляб Добруджа 500 гр нарязан – цена 1,19 лв.; DIVELLA Паста 500 гр избрани видове – цена 1,99 лв.; NESCAFE CLASSIC Разтворимо кафе 95-100 гр различни видове – цена 5,49 лв.; NESTEA Студен чай 1,5 л различни видове – цена 2,29 лв.; NIVEA Дезодорант XXL 250 мл различни видове – цена 7,49 лв.; GREEN TO GO Салата Бейби 200гр Произход: България – цена 2,99 лв.; ЗЛАТНА РУСАЛКА Скумрия 160 гр различни видове – цена 1,69 лв.; МОРСКИ ДАР Сьомга котлет охладен тарелка, 1 кг – цена 33,79 лв.; DANONE ACTIVIA с плодове 280 гр различни видове – цена 1,99 лв.; ОПИЦВЕТ Кисело краве мляко 4.5% 400+100 гр – цена 1,49 лв.; ОЛИНЕЗА Салата тиквички с кисело мляко 400 гр – цена 3,99 лв.; МУРГАШ Кашкавал от краве мляко 200 гр вакуум – цена 3,69 лв.; САЯНА Кашкавал от краве мляко по БДС 400 гр вакуум – цена 9,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини СВА КОМЕ ще откриете в градовете: София, Дупница, Сливница, Ихтиман, Самоков, Своге, Елин Пелин, Перник, Банкя, Костинброд, с. Казичене, с. Долни Лозен и с. Гара Елин Пелин

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA Коме: www.kome.bg

ЦБА Коме Каталог-Брошура 08 Aвгуст – 14 Aвгуст 2024

ЦБА Коме Каталог-Брошура 01 Aвгуст – 07 Aвгуст 2024