ЦБА Коме Каталог-Брошура 08 Януари – 14 Януари 2026 и 29 Декември 2025 – 07 Януари 2026

В новия каталог брошура на ЦБА Коме ще откриете: ДИМИТЪР МАДЖАРОВ Краве сирене ЗНП 700 гр вакуум – цена 12,99 лв.; NESCAFE Разтворимо кафе 3в1; 2в1 8-16,5 гр различни видове – цена 0,37 лв.; ELIT Кейк Milkiss мед; какао 42 гр – цена 0,59 лв.; ТАНДЕМ Колбас Телешки; Хамбургски; Камчия 300 гр – цена 3,89 лв.; NIVEA Дезодорант 150 мл; рол-он 50 мл различни видове – цена 5,49 лв.; БУЛГАРЕА Кисело краве мляко 3,6% ЗНП 500 гр – цена 1,55 лв.; САЯНА Сирене от краве мляко ЗНП 700 гр вакуум – цена 11,49 лв.; ПЕРЕЛИК Луканка; Суджук 160-180 гр вакуум – цена 5,49 лв.; CIRIO Домати белени; рязани 400 гр кутия – цена 1,79 лв.; RIO MARE Риба тон в собствен сос 4х80гр/опаковка – цена 10,99 лв.; TOFFIFEE Шоколадови бонбони 125 гр различни видове – цена 3,19 лв.; NEW GEN Напитка функционална 250 мл различни видове – цена 0,99 лв.; COCA-COLA; FANTA; SPRITE Газирана напитка 1,5 л различни видове – цена 2,29 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини СВА КОМЕ ще откриете в градовете: София, Дупница, Сливница, Ихтиман, Самоков, Своге, Елин Пелин, Перник, Банкя, Костинброд, с. Казичене, с. Долни Лозен и с. Гара Елин Пелин

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA Коме: www.kome.bg

ЦБА Коме Каталог-Брошура 08 Януари – 14 Януари 2026

ЦБА Коме Каталог-Брошура 29 Декември 2025 – 07 Януари 2026