ЦБА Коме Каталог- Брошура 08 Юни – 14 Юни 2023 и 01 Юни – 07 Юни 2023

Публикувано в на 7 юни 2023 Mladen

В новия каталог-брошура на ЦБА Коме ще откриете: BIO MOTTARELLO Сладолед лайм; ягода 60 гр, 2 бр – цена 2,49 лв.; BUDGET Инстантни спагети 60 гр различни видове, 2 бр – цена 2,29 лв.; MILKA Сладолед ванилия и шоколад; лешник 480 мл, 2 бр – цена 12,99 лв.; СИСИ Салфетки бели 33х33см 60бр/опаковка, 2 бр – цена 1,65 лв.; DEUTSCHE MARKENBUTTER Краве масло 125 гр, 1 бр – цена 2,69 лв.; СВА Охладено пилешко цяло бутче тарелка, 1 кг – цена 4,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини СВА КОМЕ ще откриете в градовете: София, Дупница, Сливница, Ихтиман, Самоков, Своге, Елин Пелин, Перник, Банкя, Костинброд, с. Казичене, с. Долни Лозен и с. Гара Елин Пелин

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA Коме: www.kome.bg

ЦБА Коме Каталог-Брошура 08 Юни – 14 Юни 2023

ЦБА Коме Каталог-Брошура 01 Юни – 07 Юни 2023

Тагове: , , , , , , , , , , , ,

Още каталози от същата категория
ЦБА Болеро Каталог – Брошура 08 Юни – 14 Юни 2023 и 01 Юни – 07 Юни 2023 ЦБА Болеро Каталог – Брошура 08 Юни – 14 Юни 2023 и 01 Юни – 07 Юни 2023

В новия каталог-брошура на ЦБА Болеро ще откриете: Свински гърди с кост, 1 кг - цена 9,99 ...
ProMarket Каталог Брошура 09 Юни – 15 Юни 2023 и 02 Юни- 08 Юни 2023 ProMarket Каталог Брошура 09 Юни – 15 Юни 2023 и 02 Юни- 08 Юни 2023

В новия каталог-брошура на магазини ProMarket ще откриете: Кроасан крем и бисквити 7 Days/92 г - цена ...
ЦБА Каталог Брошура 08 Юни – 14 Юни 2023 и 01 Юни – 07 Юни 2023 ЦБА Каталог Брошура 08 Юни – 14 Юни 2023 и 01 Юни – 07 Юни 2023

В новия каталог-брошура на ЦБА ще откриете: Пилешки бутчета охладени, 1 кг - цена 4,79 лв.; Шампоан ...