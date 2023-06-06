ЦБА Коме Каталог- Брошура 08 Юни – 14 Юни 2023 и 01 Юни – 07 Юни 2023

В новия каталог-брошура на ЦБА Коме ще откриете: BIO MOTTARELLO Сладолед лайм; ягода 60 гр, 2 бр – цена 2,49 лв.; BUDGET Инстантни спагети 60 гр различни видове, 2 бр – цена 2,29 лв.; MILKA Сладолед ванилия и шоколад; лешник 480 мл, 2 бр – цена 12,99 лв.; СИСИ Салфетки бели 33х33см 60бр/опаковка, 2 бр – цена 1,65 лв.; DEUTSCHE MARKENBUTTER Краве масло 125 гр, 1 бр – цена 2,69 лв.; СВА Охладено пилешко цяло бутче тарелка, 1 кг – цена 4,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини СВА КОМЕ ще откриете в градовете: София, Дупница, Сливница, Ихтиман, Самоков, Своге, Елин Пелин, Перник, Банкя, Костинброд, с. Казичене, с. Долни Лозен и с. Гара Елин Пелин

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA Коме: www.kome.bg

ЦБА Коме Каталог-Брошура 08 Юни – 14 Юни 2023

ЦБА Коме Каталог-Брошура 01 Юни – 07 Юни 2023