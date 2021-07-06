ЦБА Коме Каталог-Брошура 08 Юли – 14 Юли 2021 и 01 Юли – 07 Юли 2021

В новата брошура-каталог на ЦБА Коме ще откриете: Свинска плешка без кост, 1 кг – цена 5,99 лв.; Престиж Бисквити Мираж, различни видове, 200 гр – цена 1,49 лв.; Кисело мляко Боженци 4%, 400 гр – цена 0,99 лв.; Lavazza Мляно кафе Crema e gusto, 250 гр – цена 4,69 лв.; Dove Дезодорант, различни видове, 150 мл – цена 3,19 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини СВА КОМЕ ще откриете в градовете: София, Дупница, Сливница, Ихтиман, Самоков, Своге, Елин Пелин, Перник, Банкя, Костинброд, с. Казичене, с. Долни Лозен и с. Гара Елин Пелин

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cba.bg

ЦБА Коме Каталог-Брошура 08 Юли – 14 Юли 2021

ЦБА Коме Каталог-Брошура 01 Юли – 07 Юли 2021