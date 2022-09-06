ЦБА Коме Каталог-Брошура 08 Септември – 14 Септември 2022 и 01 Септември – 07 Септември 2022

Публикувано в на 7 септември 2022 admin

В новия каталог-брошура на ЦБА Коме ще откриете: Свинска бут без кост, 1 кг – цена 7,49 лв.; Ferrero Rocher; Raffaello Шоколад, различни видове, 90 гр – цена 3,99 лв.; Deutsche Markenbutter Краве масло 82%, 250 ГР – цена 4,99 лв.; Riffles Чипс, различни видове, 260 гр – цена 2,99 лв.; Monolith Сладолед ванилов, различни видове, 400 мл – цена 2,49 лв.; Persil Капсули за пране Discs, различни видове, 13 броя – цена 7,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини СВА КОМЕ ще откриете в градовете: София, Дупница, Сливница, Ихтиман, Самоков, Своге, Елин Пелин, Перник, Банкя, Костинброд, с. Казичене, с. Долни Лозен и с. Гара Елин Пелин

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cba.bg

ЦБА Коме Каталог-Брошура 08 Септември – 14 Септември 2022

ЦБА Коме Каталог-Брошура 01 Септември – 07 Септември 2022

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