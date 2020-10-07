ЦБА Коме Каталог-Брошура 08 Октомври – 14 Октомври 2020 и 01 Октомври – 07 Октомври 2020

В новия каталог-брошура на ЦБА Коме ще откриете: Мургаш Краве сирене, 1 кг – цена 6,99 лв.; Nescafe Разтворимо кафе Classic, различни видове, 90-100 гр – цена 3,99 лв.; Перелик Троянска луканка, 180 гр вакуум – цена 3,69 лв.; Lindt Lindor Шоколадови бонбони млечни или асорти, 337 гр – цена 7,99 лв.; Peja Бира 4.2%, 500 мл кен – цена 0,89 лв.; Fa Душ гел Yoghurt Aloe Vera или Honey, 550 мл – цена 4,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини CBA ще откриете в градовете: Банско, Благоевград, Бургас, Велики Преслав, Велико Търново, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Добрич, Долна Митрополия, Дулово, Карнобат, Козлодуй, Кубрат, Мизия, Монтана, Омуртаг, Оряхово, Павликени, Перник, Петрич, Плевен, Поморие, Разград, Русе, с.Черноморец, Сандански, Созопол, София, Стара Загора, Стражица, Троян, Тръстеник, Търговище, Шумен, Царево.

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ЦБА Коме Каталог-Брошура 08 Октомври – 14 Октомври 2020



ЦБА Коме Каталог-Брошура 01 Октомври – 07 Октомври 2020