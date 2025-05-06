ЦБА Коме Каталог-Брошура 08 Май – 14 Май 2025 и 01 Май – 07 Май 2025

В новия каталог-брошура на ЦБА Коме ще откриете: Свински врат без кост от витрина с обслужване, 1 кг – цена 11,99 лв.; BOMI Bomilino Какаов крем 400 гр различни видове – цена 3,49 лв.; LAVAZZA Мляно кафе Crema e gusto 250 гр – цена 8,49 лв.; COSTA D`ORO I.G.P. MODENA Балсамов оцет 250 мл – цена 3,99 лв.; Тоалетна хартия 3 пласта 24+6бр/опаковка – цена 14,69 лв.; DEUTSCHE MARKENBUTTER Краве масло 82% 250 гр – цена 5,99 лв.; MY DAY Прясно краве мляко пастьоризирано 3,5% 1 л – цена 2,89 лв.; LA FAVORITA Паста от твърда пшеница 400 гр различни видове – цена 0,99 лв.; OBERON Леща Екзотика червена 500 гр – цена 2,29 лв.; RINTIN Инстантни спагети 5×60гр/опаковка различни видове – цена 2,29 лв.; БОНИ Печен свински джолан с кожа заден 550 гр *от топла витрина – цена 10,99 лв.; МОРСКИ ДАР Скумрия без глава чистена охладена тарелка, 1 кг – цена 10,99 лв.; DANONE ДАНОН ЗА ПИЕНЕ Млечнокисела напитка 310 гр различни видове – цена 1,89 лв.; БОРОВИЦА Кисело краве мляко Фермерско 4,5% 400 гр – цена 1,39 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини СВА КОМЕ ще откриете в градовете: София, Дупница, Сливница, Ихтиман, Самоков, Своге, Елин Пелин, Перник, Банкя, Костинброд, с. Казичене, с. Долни Лозен и с. Гара Елин Пелин

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA Коме: www.kome.bg

ЦБА Коме Каталог-Брошура 08 Май – 14 Май 2025

ЦБА Коме Каталог-Брошура 01 Май – 07 Май 2025