ЦБА Коме Каталог-Брошура 08 Август – 14 Август 2019

В новия каталог-брошура на ЦБА Коме ще откриете: Мес-Ко Сръбска наденица за скара, 400 гр в опаковка – цена 3,99 лв.; Краве сирене Olympus, 350 гр вакуум – цена 4,99 лв.; Морени Maxx Вафла, 49 гр – цена 0,39 лв.; Jacobs Разтворимо кафе Кронат Голд, 100 гр – цена 4,49 лв.; Уиски Johnnie Walker Red Label, 700 мл – цена 17,99 лв. и много други.

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Верига магазини CBA ще откриете в градовете: Банско, Благоевград, Бургас, Велики Преслав, Велико Търново, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Добрич, Долна Митрополия, Дулово, Карнобат, Козлодуй, Кубрат, Мизия, Монтана, Омуртаг, Оряхово, Павликени, Перник, Петрич, Плевен, Поморие, Разград, Русе, с.Черноморец, Сандански, Созопол, София, Стара Загора, Стражица, Троян, Тръстеник, Търговище, Шумен, Царево.

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