ЦБА Коме Каталог-Брошура 07 Юли – 13 Юли 2022 и 30 Юни – 06 Юли 2022

В новия каталог-брошура на ЦБА Коме ще откриете: Свинска плешка без кост, 1 кг – цена 6,49 лв.; Toffifee Шоколадову бонбони, различни видове, 125 гр – цена 2,79 лв.; Саяна сирене краве, 400 гр вакуум – цена 4,99 лв.; Lavazza Мляно кафе Crema e gusto, 250 гр – цена 5,99 лв.; Palmolive Душ гел, различни видове, 250 мл – цена 2,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини СВА КОМЕ ще откриете в градовете: София, Дупница, Сливница, Ихтиман, Самоков, Своге, Елин Пелин, Перник, Банкя, Костинброд, с. Казичене, с. Долни Лозен и с. Гара Елин Пелин

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ЦБА Коме Каталог-Брошура 07 Юли – 13 Юли 2022

ЦБА Коме Каталог-Брошура 30 Юни – 06 Юли 2022