В новия каталог-брошура на CBA ще откриеш: Димитър Маджаров кашкавал от краве мляко, 420 гр – цена 7,99 лв.; ЦБА охладено пиле, тарелка, 1 кг – цена 3,89 лв.; Мургаш Кисело краве мляко по БДС, 2%, 400 гр – цена 0,79 лв.; Patisserie Кроасан, 85 гр – цена 0,49 лв.; Шуменско Бира, 4.8%, 2 л – цена 1,99 лв.; Aquafresh Fresh & minty Паста за зъби, 100 мл помпа – цена 2,79 лв.; Краставици, нефолирани, Гърция, 1 кг – топ цена.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини CBA ще откриете в градовете: Банско, Благоевград, Бургас, Велики Преслав, Велико Търново, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Добрич, Долна Митрополия, Дулово, Карнобат, Козлодуй, Кубрат, Мизия, Монтана, Омуртаг, Оряхово, Павликени, Перник, Петрич, Плевен, Поморие, Разград, Русе, с.Черноморец, Сандански, Созопол, София, Стара Загора, Стражица, Троян, Тръстеник, Търговище, Шумен, Царево.

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ЦБА Коме Каталог-Брошура 07 Февруари – 13 Февруари 2019



ЦБА Коме Каталог-Брошура 31 Януари – 06 Февруари 2019