ЦБА Коме Каталог-Брошура 07 Октомври – 13 Октомври 2021 и 30 Септември – 06 Септември 2021

В новата брошура-каталог на ЦБА Коме ще откриете: Свинска плешка без кост, 1 кг – цена 4,99 лв.; Саяна Краве сирене, 1 кг – цена 6,69 лв.; Nescafe Разтворимо кафе 3в1, 10 броя в опаковка, 165-170 гр – цена 2,29 лв.; Нутела Лешников крем с какао, 400 гр – цена 5,69 лв.; Denim Дезодорант, различни видове, 150 мл – цена 3,79 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини СВА КОМЕ ще откриете в градовете: София, Дупница, Сливница, Ихтиман, Самоков, Своге, Елин Пелин, Перник, Банкя, Костинброд, с. Казичене, с. Долни Лозен и с. Гара Елин Пелин

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cba.bg

ЦБА Коме Каталог-Брошура 07 Октомври – 13 Октомври 2021

ЦБА Коме Каталог-Брошура 30 Септември – 06 Септември 2021