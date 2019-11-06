В новия каталог-брошура на ЦБА Коме ще откриете: Саяна краве масло, 250 гр – цена 2,69 лв.; Димитър Маджаров Луканка Панагюргска, 190 гр вакуум – цена 5,79 лв.; Шоколад Milka, различни видове, 87-100 гр – цена 1,49 лв.; Дезодорант Rexona, различни видове, 150 мл – цена 2,99 лв.; Кана за вода Sapir електрическа, мощност 2200 W – цена 12,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини CBA ще откриете в градовете: Банско, Благоевград, Бургас, Велики Преслав, Велико Търново, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Добрич, Долна Митрополия, Дулово, Карнобат, Козлодуй, Кубрат, Мизия, Монтана, Омуртаг, Оряхово, Павликени, Перник, Петрич, Плевен, Поморие, Разград, Русе, с.Черноморец, Сандански, Созопол, София, Стара Загора, Стражица, Троян, Тръстеник, Търговище, Шумен, Царево.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cba.bg



ЦБА Коме Каталог-Брошура 07 Ноември – 13 Ноември 2019



ЦБА Коме Каталог-Брошура 31 Октомври – 06 Ноември 2019