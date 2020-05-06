В новия каталог-брошура на ЦБА Коме ще откриете: Лудогорско пиле, охалдено, тарелка, 1 кг – цена 4,49 лв.; Nova Brasilia Мляно кафе, различни видове, 200 гр – цена 2,59 лв.; Deutsche Markenbutter Краве масло 82%, 250 гр – цена 2,99 лв.; Merci Шоколадови бонбони, различни видове, 210-250 гр – цена 5,99 лв.; Grant’s Уиски, 700 мл – цена 16,99 лв.; Nivea Пяна за бръснене, различни видове, 200 мл – цена 3,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини CBA ще откриете в градовете: Банско, Благоевград, Бургас, Велики Преслав, Велико Търново, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Добрич, Долна Митрополия, Дулово, Карнобат, Козлодуй, Кубрат, Мизия, Монтана, Омуртаг, Оряхово, Павликени, Перник, Петрич, Плевен, Поморие, Разград, Русе, с.Черноморец, Сандански, Созопол, София, Стара Загора, Стражица, Троян, Тръстеник, Търговище, Шумен, Царево.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cba.bg



ЦБА Коме Каталог-Брошура 07 Май – 13 Май 2020



ЦБА Коме Каталог-Брошура 30 Април – 06 Май 2020