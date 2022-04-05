ЦБА Коме Каталог-Брошура 07 Април – 13 Април 2022 и 31 Март – 06 Април 2022

В новия каталог-брошура на ЦБА Болеро ще откриете: Нови каси на Easy Pay в Коме; Свинска плешка без кост, 1 кг – цена 7,99 лв.;

Lotto Кроасан с крем, различни видове, 110 г – цена 0,75 лв.; Краве масло Deutsche Markenbutter, 250 г – цена 4,89 лв.; Gino Cafe di Giorno Разтворимо кафе, 100 г – цена 2,99 лв.; Ariel Гел за пране, различни видове, 2,2 л – цена 14,49 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини СВА КОМЕ ще откриете в градовете: София, Дупница, Сливница, Ихтиман, Самоков, Своге, Елин Пелин, Перник, Банкя, Костинброд, с. Казичене, с. Долни Лозен и с. Гара Елин Пелин

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cba.bg

ЦБА Коме Каталог-Брошура 07 Април – 13 Април 2022

ЦБА Коме Каталог-Брошура 31 Март – 06 Април 2022