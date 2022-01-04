ЦБА Коме Каталог-Брошура 06 Януари – 12 Януари 2022 и 30 Декември 2021 – 05 Януари 2022

В новия каталог-брошура на ЦБА Болеро ще откриете топ промоции на: Свински врат с кост, 1 кг – цена 6,49 лв.; Deroni Лютеница Домашна едросмляна, 520 гр – цена 4,19 лв.; Piasten Шоколадови бонбони Dolce Delizia/Red, 400 гр – цена 3,99 лв.; Gino Cafe Di Giorno Разтворимо кафе, 200 гр – цена 6,99 лв.; Саяна Кашкавал от краве мляко по БДС, 400 гр – цена 7,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини СВА КОМЕ ще откриете в градовете: София, Дупница, Сливница, Ихтиман, Самоков, Своге, Елин Пелин, Перник, Банкя, Костинброд, с. Казичене, с. Долни Лозен и с. Гара Елин Пелин

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ЦБА Коме Каталог-Брошура 06 Януари – 12 Януари 2022

ЦБА Коме Каталог-Брошура Нова Година 30 Декември 2021 – 05 Януари 2022