В новия каталог-брошура на ЦБА ще откриете: Саяна Краве сирене, 400 гр вакуум – цена 3,49 лв.; milka Шоколад Орео или Лешник и стафида, 270 гр – цена 4,99 лв.; ЦБА охладено пилешко цяло бутче, тарелка, 1 кг – цена 3,39 лв.; Ариана Бира, 4.5%, 2 л – цена 1,99 лв.; Nivea Дезодорант, различни видове, 150 мл – цена 2,99 лв.; Уиски Johnnie Walker, 700 мл – цена 17,99 лв.; Авокадо, произход РЮА, 1 брой – цена 0,99 лв.; Пъпеш, произход Гърция, 1 кг – цена 2,49 лв.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини CBA ще откриете в градовете: Банско, Благоевград, Бургас, Велики Преслав, Велико Търново, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Добрич, Долна Митрополия, Дулово, Карнобат, Козлодуй, Кубрат, Мизия, Монтана, Омуртаг, Оряхово, Павликени, Перник, Петрич, Плевен, Поморие, Разград, Русе, с.Черноморец, Сандански, Созопол, София, Стара Загора, Стражица, Троян, Тръстеник, Търговище, Шумен, Царево.

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ЦБА Коме Каталог-Брошура 06 Юни – 12 Юни 2019



ЦБА Коме Каталог-Брошура 30 Май – 05 Юни 2019