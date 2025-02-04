ЦБА Коме Каталог-Брошура 06 Февруари – 12 Февруари 2025 и 30 Януари – 05 Февруари 2025

В новия каталог-брошура на ЦБА Коме ще откриете: DEUTSCHE MARKENBUTTER Краве масло 82% 250 гр – цена 5,99 лв.; ТАНДЕМ Охладена кайма 100% телешко 400 гр тарелка – цена 8,99 лв.; STR8 Дезодорант 250 мл различни видове – цена 6,99 лв.; СВА Хляб Добруджа; Типов 650 гр нарязан – цена 1,49 лв.; VALSOIA Растителна напитка Smooth & Creamy кашу и бадем 1 л – цена 3,99 лв.; DIVO Бленд от слънчогледово масло и маслиново масло Extra Virgin 20% 1 л – цена 9,99 лв.; ROSHEN Шоколад Lacmi 85-100 гр различни видове – цена 2,19 лв.; LENOR Омекотител 48 пранета 1,2 л различни видове – цена 6,29 лв.; ЛИСТОТО Салата Рукола; Спанак бейби 100гр Произход: Италия – цена 2,69 лв.; Портокали за фреш мрежа Произход: Гърция, 1 кг – цена 1,79 лв.; ДОЛЯ Печено пилешко Комитско мезе *от топла витрина, 1 кг – цена 1,89 лв.; МОРСКИ ДАР Пъстърва чистена охладена тарелка, 1 кг – цена 13,49 лв.; DANONE Млечнокисел десерт Danonino 200 гр различни видове – цена 2,99 лв.; МЕДКОВЕЦ Кашкавал от краве мляко 200 гр вакуум – цена 4,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини СВА КОМЕ ще откриете в градовете: София, Дупница, Сливница, Ихтиман, Самоков, Своге, Елин Пелин, Перник, Банкя, Костинброд, с. Казичене, с. Долни Лозен и с. Гара Елин Пелин

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ЦБА Коме Каталог-Брошура 06 Февруари – 12 Февруари 2025

ЦБА Коме Каталог-Брошура 30 Януари – 05 Февруари 2025