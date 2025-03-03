ЦБА Коме Каталог-Брошура 06 Март – 12 Март 2025 и 27 Февруари – 05 Март 2025

В новия каталог-брошура на ЦБА Коме ще откриете: ШОПСКО Кисело краве мляко 3,6% 400 гр – цена 1,39 лв.; САЯНА Кашкавал от краве мляко по БДС 400 гр вакуум – цена 13,69 лв.; NESTLE Сладолед Familia Сладка Колекция 485-523 гр различни видове – цена 10,49 лв.; COCCOLINO Омекотител 68 пранета 1,7 л различни видове – цена 11,69 лв.; ЕЛИАЗ Хляб Горублянски самун с квас 500 гр нарязан – цена 1,99 лв.; IL MOLINO CHIAVAZZA Брашно без глутен микс за сладкиши 500 гр – цена 2,99 лв.; NUCREMA какаов крем 400 грразлични видове – цена 3,79 лв.; LINDT Шоколадови бонбони Lindor 200 гр различни видове – цена 9,99 лв.; FUZETEA Студен чай 1,5 л различни видове – цена 2,69 лв.; MALIVA Тоалетна хартия 24+6 бр/опаковка различни видове – цена 14,99 лв.; SJAJNO Препарат за съдове 1 л различни видове – цена 1,59 лв.; ЛИСТОТО Салата Рукола; спанак бейби 100 гр Произход: Италия – цена 2,69 лв.; Портокали за фреш мрежа Произход: Гърция, 1 кг – цена 1,69 лв.; МОРСКИ ДАР Сьомга котлет охладен тарелка, 1 кг – цена 33,99 лв.; NESTLE Сладолед Galaxy ball ванилия; какао 73 гр фунийка – цена 1,59 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини СВА КОМЕ ще откриете в градовете: София, Дупница, Сливница, Ихтиман, Самоков, Своге, Елин Пелин, Перник, Банкя, Костинброд, с. Казичене, с. Долни Лозен и с. Гара Елин Пелин

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ЦБА Коме Каталог-Брошура 06 Март – 12 Март 2025

ЦБА Коме Каталог-Брошура 27 Февруари – 05 Март 2025