ЦБА Коме Каталог-Брошура 06 Април – 12 Април 2023 и 30 Март – 05 Април 2023 и Великден 2023

В новия каталог-брошура на ЦБА Коме ще откриете: Свинско контра филе, 1 кг – цена 10,99 лв.; Наборъ Кашкавал от краве мляко пита, 1 кг – цена 16,99 лв.; Лудогорско пиле охладено тарелка, 1 кг – цена 5,99 лв.; Картофи, 1 кг – цена 1,39 лв.; Медковец Краве сирене домашно насипно, 1 кг – цена 13,49 лв.; Картофи сладки, 1 кг – цена 2,99 лв.; Мургаш Кисело краве мляко 3,6% по БДС, 400 гр – цена 1,29 лв.; Народен Салам шпек Клаасик; Бургас, 220 гр – цена 3,49 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини СВА КОМЕ ще откриете в градовете: София, Дупница, Сливница, Ихтиман, Самоков, Своге, Елин Пелин, Перник, Банкя, Костинброд, с. Казичене, с. Долни Лозен и с. Гара Елин Пелин

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA Коме: www.kome.bg

ЦБА Коме Каталог-Брошура 06 Април – 12 Април 2023

ЦБА Коме Каталог-Брошура 30 Март – 05 Април 2023

ЦБА Коме Каталог Великден 23 Март – 19 Април 2023