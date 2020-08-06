ЦБА Коме Каталог-Брошура 06 Август – 12 Август 2020

В новия каталог-брошура на ЦБА Коме ще откриете: Lavazza Мляно кафе Qualita Oro, 250 гр – цена 6,99 лв.; Боженци Краве сирене, 1 кг вакуум – цена 7,99 лв.; Jack Daniel’s Уиски, 700 мл – цена 30,99 лв.; Zewa Deluxe Тоалетна хартия, 3 пласта, 8 броя, различни видове – цена 4,99 лв.; Купи 2 броя Nestle Сладолед Familia Ванилия; Коктейл, Смокиня или Шоко чери, 345 гр, на цена 3,99 лв. за двете и много други.

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Верига магазини CBA ще откриете в градовете: Банско, Благоевград, Бургас, Велики Преслав, Велико Търново, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Добрич, Долна Митрополия, Дулово, Карнобат, Козлодуй, Кубрат, Мизия, Монтана, Омуртаг, Оряхово, Павликени, Перник, Петрич, Плевен, Поморие, Разград, Русе, с.Черноморец, Сандански, Созопол, София, Стара Загора, Стражица, Троян, Тръстеник, Търговище, Шумен, Царево.

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