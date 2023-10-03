ЦБА Коме Каталог-Брошура 05 Октомври – 11 Октомври 2023 и 28 Септември – 04 Октомври 2023

В новия каталог-брошура на ЦБА Коме ще откриете: 1+1 REMIA Майонеза лека 25% 500 мл, 2 бр – цена 5,99 лв.; 1+1 MILKA; OREO Десерт 32 гр *независимо от комбинацията на видовете, 2 бр – цена 1,54 лв.; 1+1 ASPASIA Плодова напитка, 2 л, различни видове *независимо от комбинацията на видовете, 2 бр – цена 2,79 лв.; 1+1 СИСИ Салфетки бели, 33х33см, 60бр/опаковка, 2 бр – цена 1 65 лв.; 1+1 NUII Сладолед 66-68 гр различни видове *независимо от комбинацията на видовете, 2 бр – цена 3,99 лв.; ЛИСТОТО Спанак бейби 100гр Произход: Италия – цена 2,49 лв.; БЕЙКЪРС Хляб пшеничен автентик, 400 гр – цена 1,79 лв.; ЕЛИАЗ Хляб Дълголетие, 450 гр нарязан – цена 1.79 лв.; МАГИМЕКС Охладени кори къпани, 3бр/опаковка – цена 4,49 лв.; ВИТА Хляб Фитнес протеинов, 300-400 гр нарязан, различни видове – цена 2,89 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини СВА КОМЕ ще откриете в градовете: София, Дупница, Сливница, Ихтиман, Самоков, Своге, Елин Пелин, Перник, Банкя, Костинброд, с. Казичене, с. Долни Лозен и с. Гара Елин Пелин

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA Коме: www.kome.bg

ЦБА Коме Каталог-Брошура 05 Октомври – 11 Октомври 2023

ЦБА Коме Каталог-Брошура 28 Септември – 04 Октомври 2023