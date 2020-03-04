В новия каталог-брошура на ЦБА Коме ще откриете: Лудогорско Пиле, охладено, тарелка, 1 кг – цена 4,69 лв.; Deutsce Markenbutter Краве масло, 250 гр – цена 3,49 лв.; Milka Шоколад, различни видове, 100 гр – цена 1,39 лв.; Gino Cafe Di Giorno Разтворимо кафе Gold Edition, 200 гр – цена 7,99 лв.; Ariel Прах за пране, различни видове, 20 пранета или 2 кг – цена 7,99 лв.; Johnnie Walker Уиски, 700 мл – цена 18,49 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини CBA ще откриете в градовете: Банско, Благоевград, Бургас, Велики Преслав, Велико Търново, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Добрич, Долна Митрополия, Дулово, Карнобат, Козлодуй, Кубрат, Мизия, Монтана, Омуртаг, Оряхово, Павликени, Перник, Петрич, Плевен, Поморие, Разград, Русе, с.Черноморец, Сандански, Созопол, София, Стара Загора, Стражица, Троян, Тръстеник, Търговище, Шумен, Царево.

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ЦБА Коме Каталог-Брошура 05 Март – 11 Март 2020



ЦБА Коме Каталог-Брошура 27 Февруари – 04 Март 2020