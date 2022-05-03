ЦБА Коме Каталог-Брошура 05 Май – 11 Май 2022 и 28 Април – 04 Май 2022

Публикувано в на 4 май 2022 admin

В новия каталог-брошура на ЦБА Коме ще откриете: Свинско контра филе, 1 кг – цена 7,99 лв.; Pringles Чипс телешко и горчица, 200 гр – цена 3,49 лв.; Боженци краве сирене, насипно, 1 кг – цена 10,49 лв.; Tchibo Мляно кафе серия Еспресо, различни видове, 250 гр – цена 5,99 лв.; Oreo Сладолед, 258 гр, 1+1 брой – цена 11,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини СВА КОМЕ ще откриете в градовете: София, Дупница, Сливница, Ихтиман, Самоков, Своге, Елин Пелин, Перник, Банкя, Костинброд, с. Казичене, с. Долни Лозен и с. Гара Елин Пелин

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cba.bg

ЦБА Коме Каталог-Брошура 05 Май – 11 Май 2022

ЦБА Коме Каталог-Брошура 28 Април – 04 Май 2022

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