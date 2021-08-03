ЦБА Коме Каталог-Брошура 05 Август – 11 Август 2021 и 29 Юли – 04 Август 2021

В новата брошура-каталог на ЦБА Коме ще откриете: Свински врат с кост, 1 кг – цена 6,49 лв.; Краве масло Deutsche Markenbutter, 250 гр – цена 3,89 лв.; Antonelli Кроасан, различни видове, 50 гр – цена 0,49 лв.; Бисквити Престиж Мираж, 200 гр – цена 1,59 лв.; Fuzetea Студен чай, различни видове, 1.5 л – цена 2,29 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини СВА КОМЕ ще откриете в градовете: София, Дупница, Сливница, Ихтиман, Самоков, Своге, Елин Пелин, Перник, Банкя, Костинброд, с. Казичене, с. Долни Лозен и с. Гара Елин Пелин

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cba.bg

ЦБА Коме Каталог-Брошура 05 Август – 11 Август 2021

ЦБА Коме Каталог-Брошура 29 Юли – 04 Август 2021