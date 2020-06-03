ЦБА Коме Каталог-Брошура 04 Юни – 10 Юни 2020 и 28 Май – 03 Юни 2020

Публикувано в на 3 юни 2020 admin

В новия каталог-брошура на ЦБА Коме ще откриете: Kozarev Кисело козе мляко, 300 гр – цена 0,99 лв.; Milka Шоколад, различни видове, 90-100 гр – цена 1,59 лв.; Лудогорско пиле, охладено, тарелка, 1 кг – цена 3,99 лв.; Maitre Truffout Шоколадови бонбони асорти, различни видове, 400 гр – цена 3,99 лв.; Jack Daniel’s Уиски, 700 мл – цена 30,99 лв.; Adidas After shave Victory League, 100 мл – цена 5,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини CBA ще откриете в градовете: Банско, Благоевград, Бургас, Велики Преслав, Велико Търново, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Добрич, Долна Митрополия, Дулово, Карнобат, Козлодуй, Кубрат, Мизия, Монтана, Омуртаг, Оряхово, Павликени, Перник, Петрич, Плевен, Поморие, Разград, Русе, с.Черноморец, Сандански, Созопол, София, Стара Загора, Стражица, Троян, Тръстеник, Търговище, Шумен, Царево.

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ЦБА Коме Каталог-Брошура 04 Юни – 10 Юни 2020


ЦБА Коме Каталог-Брошура 28 Май – 03 Юни 2020

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