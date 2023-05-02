ЦБА Коме Каталог-Брошура 04 Май – 10 Май 2023 и 27 Април – 03 Май 2023

Публикувано в на 3 май 2023 admin

В новия каталог-брошура на ЦБА Коме ще откриете: Свински бут без кост *от витрина с обслужване – цена 8,99 лв.; SUCHARD Шоколадови бонбони Figaro 153 гр; Aida 126 гр – цена 3,59 лв.; TCHIBO Мляно кафе Family, 250 гр, различни видове – цена 4,39 лв.; OLYMPUS Краве сирене, 300 гр вакуум – цена 4,99 лв.; БОРИС ДАЛИ Студено пресован сок от ябълка 100%, 2 л – цена 6,99 лв.; ДИМИТЪР МАДЖАРОВ Панагюрска луканка, 190 гр вакуум – 7,59 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини СВА КОМЕ ще откриете в градовете: София, Дупница, Сливница, Ихтиман, Самоков, Своге, Елин Пелин, Перник, Банкя, Костинброд, с. Казичене, с. Долни Лозен и с. Гара Елин Пелин

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA Коме: www.kome.bg

ЦБА Коме Каталог-Брошура 04 Май – 10 Май 2023

ЦБА Коме Каталог-Брошура 27 Април – 03 Май 2023

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