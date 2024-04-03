ЦБА Коме Каталог-Брошура 04 Април – 10 Април 2024 и 28 Март – 03 Април 2024

В новия каталог-брошура на магазини ЦБА Коме ще откриете: STR8 Дезодорант 150 мл различни видове – цена 4,89 лв.; НАРОДЕН Салам Шпек 220-250 гр вакуум различни видове – цена 3,99 лв.; КОМЕ Хляб Бял; Добруджа 500 гр нарязан – цена 1,29 лв.; САКАРЕЛА Кашкавал 300 гр промо пакет 2 броя/опаковка – цена 9,49 лв.; DAWTONA Бял боб в доматен сос 400 гр – цена 1,59 лв.; LA FAVORITA Паста от твърда пшеница 400 гр различни видове – цена 1,19 лв.; ЛИСТОТО Салата бейби микс 150гр Произход: Италия – цена 2,99 лв.; MIKOFARM Сушени гъби 20-25гр различни видове Произход: България – цена 3,99 лв.; DETELINA’S Сочни сливи без костилка 200 гр – цена 3,99 лв.; МОРСКИ ДАР Пъстърва чистена охладена тарелка, 1 кг – цена 12,49 лв.; DANONE ACTIVIA Закуска 188 гр различи видове – цена 1,99 лв.; КАЛИАКРА Маргарин с вкус на масло; Продукт за мазане Класика 450 гр – цена 3,49 лв.; БУЛГАРЧЕ Кашкавал от краве мляко 400 гр вакуум – цена 7,79 лв.; САЯНА Кашкавал от краве мляко пита, 1 кг – цена 17,49 лв.; БЕЛИИСА Бяло саламурено сирене от краве мляко насипно, 1 кг – ценa 11,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини СВА КОМЕ ще откриете в градовете: София, Дупница, Сливница, Ихтиман, Самоков, Своге, Елин Пелин, Перник, Банкя, Костинброд, с. Казичене, с. Долни Лозен и с. Гара Елин Пелин

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA Коме: www.kome.bg

ЦБА Коме Каталог-Брошура 04 Април – 10 Април 2024

ЦБА Коме Каталог-Брошура 28 Март – 03 Април 2024