ЦБА Коме Каталог-Брошура 03 Юни – 09 Юни 2021 и 27 Май – 02 Юни 2021

Публикувано в на 2 юни 2021 admin

В новата брошура-каталог на ЦБА Коме ще откриете: Milka Бисквити, различни видове, 128-147 гр – цена 1,49 лв.; Deutsche Markenbutter Краве масло 82%, 250 гр – цена 2,99 лв.; Don Simon Напитка с лимон 0% или Напитка от грозде 4%, 330 мл – цена 1,39 лв.; Свински врат с кост, 1 кг – цена 7,49 лв.; Gino Cafe di Giorno Разтворимо кафе, 200 гр – цена 6,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини СВА КОМЕ ще откриете в градовете: София, Дупница, Сливница, Ихтиман, Самоков, Своге, Елин Пелин, Перник, Банкя, Костинброд, с. Казичене, с. Долни Лозен и с. Гара Елин Пелин

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cba.bg

ЦБА Коме Каталог-Брошура 03 Юни – 09 Юни 2021

ЦБА Коме Каталог-Брошура 27 Май – 02 Юни 2021

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