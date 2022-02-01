ЦБА Коме Каталог-Брошура 03 Февруари – 09 Февруари 2022 и 27 Януари – 02 Февруари 2022

В новия каталог-брошура на ЦБА Коме ще откриете: Свински гърди с кост, 1 кг – цена 6,99 лв.; Balconi Суха паста Trancetto с крем, различни видове, 280 гр – цена 2,99 лв.; Lindt Шоколадови бонбони Lindor, различни видове, 200 гр – цена 7,29 лв.; Ariel Гел за пране, различни видове, 20 пранета=1 л – цена 7,29 лв.; Monarch Краве масло френско, 250 гр – цена 6,99 лв.; Мандарини мрежа, произход Гърция, 1 кг – цена 1,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини СВА КОМЕ ще откриете в градовете: София, Дупница, Сливница, Ихтиман, Самоков, Своге, Елин Пелин, Перник, Банкя, Костинброд, с. Казичене, с. Долни Лозен и с. Гара Елин Пелин

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cba.bg

ЦБА Коме Каталог-Брошура 03 Февруари – 09 Февруари 2022

ЦБА Коме Каталог-Брошура 27 Януари – 02 Февруари 2022