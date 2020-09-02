В новия каталог-брошура на ЦБА Коме ще откриете: Olympus Кисело краве мляко 4.5%, 400 гр – цена 0,99 лв.; Свинска плешка без кост, от щанд охладено месо, 1 кг – цена 5,89 лв.; Nova Brasilia Мляно кафе, еспресо или джезве, 100 гр – цена 1,25 лв.; Milka Шоколад трошен лешник, цял лешник, ноазет, екстра какао, лешник и стафида, 100 гр – цена 1,59 лв.; Jim Beam Уиски, 700 мл – цена 16,99 лв.; Dove Душ гел, различни видове, 250 мл – цена 2,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини CBA ще откриете в градовете: Банско, Благоевград, Бургас, Велики Преслав, Велико Търново, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Добрич, Долна Митрополия, Дулово, Карнобат, Козлодуй, Кубрат, Мизия, Монтана, Омуртаг, Оряхово, Павликени, Перник, Петрич, Плевен, Поморие, Разград, Русе, с.Черноморец, Сандански, Созопол, София, Стара Загора, Стражица, Троян, Тръстеник, Търговище, Шумен, Царево.

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ЦБА Коме Каталог-Брошура 03 Септември – 09 Септември 2020



ЦБА Коме Каталог-Брошура 27 Август – 02 Септември 2020