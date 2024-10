ЦБА Коме Каталог-Брошура 03 Октомври – 09 Октомври 2024 и 26 Септември – 02 Октомври 2024

В новия каталог-брошура на магазини ЦБА Коме ще откриетe: DETELINA’S Печени ядки микс лукс 50 гр – цена 8,39 лв/2 бр.; САЯНА Кашкавал от краве мляко 400 гр вакуум – цена 8,99 лв.; ТАНДЕМ Шунка виенска; медена 160 гр слайс – цена 5,99 лв.; БИЗНЕС КЪЩА Сироп концентрат 1:33 със стевия боровинка; ягода 500 мл – цена 7,69 лв.; NESCAFE Разтворимо кафе 95-100 гр различни видове – цена 5,99 лв.; NESTLE Шоколадови бонбони After Eight 200 гр различни видове – цена 5,49 лв.; REXONA Дезодорант 150 мл различни видове – цена 4,69 лв.; LENOR Омекотител 48 пранета 1,2 л различни видове – цена 6,99 лв.; ЛИСТОТО Салата бейби микс 150гр Произход: Италия – цена 2,99 лв.; ДОЛЯ Печено пилешко Комитско мезе от топла витрина – цена 1,89 лв.; МОРСКИ ДАР Пъстърва чистена охладена тарелка, 1 кг – цена 13,99 лв.; ЖОСИ Кисело мляко биволско; козе 500 гр стъклен буркан – цена 4,39 лв.; EXQUISA Скир натурален 375-400 гр различни видове – цена 3,49 лв.; WORLD OF TASTE Замразени зеленчуци микс 450 гр различни видове – цена 3,69 лв.; GARDEN GOURMET Веган бургер; кюфтенца; хапки 300 гр замразени – цена 7,49 лв.; НАРОДЕН Охладена кайма универсална; за принцеси 250 гр пакетче различни видове – цена 1,99 лв.; NESTLE Сладолед Familia Hit 50-59 гр различни видове – цена 1,29 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини СВА КОМЕ ще откриете в градовете: София, Дупница, Сливница, Ихтиман, Самоков, Своге, Елин Пелин, Перник, Банкя, Костинброд, с. Казичене, с. Долни Лозен и с. Гара Елин Пелин

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA Коме: www.kome.bg

ЦБА Коме Каталог-Брошура 03 Октомври – 09 Октомври 2024

ЦБА Коме Каталог-Брошура 26 Септември – 02 Октомври 2024