В новия каталог-брошура на ЦБА Коме ще откриете: Olympus Кисело краве мляко 4.5%, 400 гр – цена 0,95 лв.; Peja Бира безалкохолна, 330 мл – цена 0,69 лв.; ЦБА Охладено пилешко бутче цяло, тарелка, 1 кг – цена 3,49 лв.; Pringles Чипс, различни видове, 160-165 гр – цена 3,19 лв.; Tavernello Вино, избрани сортове, произход Италия, 750 мл – цена 4,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини CBA ще откриете в градовете: Банско, Благоевград, Бургас, Велики Преслав, Велико Търново, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Добрич, Долна Митрополия, Дулово, Карнобат, Козлодуй, Кубрат, Мизия, Монтана, Омуртаг, Оряхово, Павликени, Перник, Петрич, Плевен, Поморие, Разград, Русе, с.Черноморец, Сандански, Созопол, София, Стара Загора, Стражица, Троян, Тръстеник, Търговище, Шумен, Царево.

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ЦБА Коме Каталог-Брошура 03 Октомври – 09 Октомври 2019



ЦБА Коме Каталог-Брошура 26 Септември – 02 Октомври 2019