ЦБА Коме Каталог-Брошура 03 Август – 09 Август 2023 и 27 Юли – 02 Август 2023

Публикувано в на 2 август 2023 Mladen

В новия каталог – брошура на ЦБА Коме ще откриете: Свински врат без кост от витрина с обслужване, 1 кг – цена 11,49 лв.; CHIO Чипс 140 гр различни видове – цена 2,59 лв.; ДИМИТЪР МАДЖАРОВ Кашкавал от краве мляко по БДС 380 гр вакуум – цена 9,99 лв.; ПРЕСТИЖ Бисквити Траяна 160 гр различни видове – цена 2,09 лв.; Картофи мити, 1 кг – цена 1,99 лв.; Чушки Зелена капия Произход: България, 1 кг – цена 2,49 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини СВА КОМЕ ще откриете в градовете: София, Дупница, Сливница, Ихтиман, Самоков, Своге, Елин Пелин, Перник, Банкя, Костинброд, с. Казичене, с. Долни Лозен и с. Гара Елин Пелин

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA Коме: www.kome.bg

ЦБА Коме Каталог-Брошура 03 Август – 09 Август 2023

ЦБА Коме Каталог-Брошура 27 Юли – 02 Август 2023

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