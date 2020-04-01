ЦБА Коме Каталог-Брошура 02 Април – 08 Април 2020

В новия каталог-брошура на ЦБА Коме ще откриете: Лудогорско пиле, охладено, тарелка, 1 кг – цена 4,69 лв.; Боженци Кисело краве мляко 2.2%, 400 гр – цена 0,95 лв.; Raffaello Бонбони, 150 гр – цена 4,99 лв.; Tcherga Вино, различни сортове, произход България, 750 мл – цена 6,99 лв.; Nivea Сапун Creme Care, 100 гр – цена 0,99 лв.; Gilette Пяна за бръснене, 200 мл – цена 2,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини CBA ще откриете в градовете: Банско, Благоевград, Бургас, Велики Преслав, Велико Търново, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Добрич, Долна Митрополия, Дулово, Карнобат, Козлодуй, Кубрат, Мизия, Монтана, Омуртаг, Оряхово, Павликени, Перник, Петрич, Плевен, Поморие, Разград, Русе, с.Черноморец, Сандански, Созопол, София, Стара Загора, Стражица, Троян, Тръстеник, Търговище, Шумен, Царево.

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