ЦБА Коме Каталог-Брошура 01 Януари – 31 Януари 2020

Публикувано в на 8 януари 2020 admin

В новия каталог-брошура на ЦБА Коме ще откриете: Лудогорско пиле, охладено, тарелка, 1 кг – цена 4,29 лв.; Merci Шоколадови бонбони, различни видове, 210-250 гр – цена 5,99 лв.; Боженци кисело краве мляко 2.2%, 400 гр – цена 0,95 лв.; Nova Brasilia Мляно кафе еспресо или джезве, 100 гр – цена 1,29 лв.; Чипс Ruffles, различни видове, 155 гр – цена 1,59 лв.; Jim Beam Уиски, 700 мл – цена 16,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини CBA ще откриете в градовете: Банско, Благоевград, Бургас, Велики Преслав, Велико Търново, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Добрич, Долна Митрополия, Дулово, Карнобат, Козлодуй, Кубрат, Мизия, Монтана, Омуртаг, Оряхово, Павликени, Перник, Петрич, Плевен, Поморие, Разград, Русе, с.Черноморец, Сандански, Созопол, София, Стара Загора, Стражица, Троян, Тръстеник, Търговище, Шумен, Царево.

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ЦБА Коме Каталог-Брошура 01 Януари – 31 Януари 2020


ЦБА Коме Каталог-Брошура 30 Декември 2019 – 08 Януари 2020

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