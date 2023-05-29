ЦБА Коме Каталог-Брошура 01 Юни – 07 Юни 2023 и 25 Май – 31 Май 2023

В новия каталог-брошура на магазин ЦБА Коме ще откриете: MONOLITH Сладолед ванилов 400 мл, 2 бр – цена 2,99 лв.; MONOLITH Сладолед ванилов с кондензирано мляко 400 мл, 2 бр – цена 3,59 лв.; ASPASIA Плодова напитка 2 л различни видове *независимо от комбинацията на видовете, 2 бр – цена 2,59 лв.; БЕЛИИСА Кашкавал от краве мляко 400 гр вакуум, 2 бр – цена 13,99 лв.; NIVEA Душ гел Cashmere&Cottonseed Oil; Floral Paradise;Sensitive Men 250 мл *независимо от комбинацията на видовете, 2 бр – цена 8,29 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини СВА КОМЕ ще откриете в градовете: София, Дупница, Сливница, Ихтиман, Самоков, Своге, Елин Пелин, Перник, Банкя, Костинброд, с. Казичене, с. Долни Лозен и с. Гара Елин Пелин

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA Коме: www.kome.bg

ЦБА Коме Каталог-Брошура 01 Юни – 07 Юни 2023

ЦБА Коме Каталог-Брошура 25 Май – 31 Май 2023