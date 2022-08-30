ЦБА Коме Каталог-Брошура 01 Септември – 07 Септември 2022 и 25 Август – 31 Август 2022

В новия каталог-брошура на ЦБА Коме ще откриете: Nova Brasilia Мляно кафе класик, джезве, 100 гр – цена 1,79 лв.; Beliisa Кашкавал от краве мляко, 400 гр вакуум – цена 6,99 лв.; Pombar Снакс, различни видове, 50 гр – цена 1,29 лв.; Nestle Сладолед Aloma, различни видове, 900 мл – цена 5,49 лв.; Dove Дезодорант, различни видове, 150 мл – цена 4,89 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини СВА КОМЕ ще откриете в градовете: София, Дупница, Сливница, Ихтиман, Самоков, Своге, Елин Пелин, Перник, Банкя, Костинброд, с. Казичене, с. Долни Лозен и с. Гара Елин Пелин

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cba.bg

ЦБА Коме Каталог-Брошура 01 Септември – 07 Септември 2022

ЦБА Коме Каталог-Брошура 25 Август – 31 Август 2022