ЦБА Коме Каталог-Брошура 01 Октомври – 07 Октомври 2020 и 24 Септември – 30 Септември 2020

Публикувано в на 30 септември 2020 admin

В новия каталог-брошура на ЦБА Коме ще откриете: Лудогорско пиле, охладено, тарелка, 1 кг – цена 3,89 лв.; Deutsche Markenbutter Краве масло 82%, 250 гр – цена 2,79 лв.; Milka Шоколад млечен, бял, ягода или милкинис, 100 гр – цена 1,47 лв.; Nova Brasilia Мляно кафе еспресо или джезве, 200 гр – цена 2,29 лв.; Dove Дезодорант, различни видове, 150 мл – цена 2,99 лв.; Jack Daniel’s Уиски, 700 мл – цена 30,99 лв. и много други.

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Верига магазини CBA ще откриете в градовете: Банско, Благоевград, Бургас, Велики Преслав, Велико Търново, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Добрич, Долна Митрополия, Дулово, Карнобат, Козлодуй, Кубрат, Мизия, Монтана, Омуртаг, Оряхово, Павликени, Перник, Петрич, Плевен, Поморие, Разград, Русе, с.Черноморец, Сандански, Созопол, София, Стара Загора, Стражица, Троян, Тръстеник, Търговище, Шумен, Царево.

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ЦБА Коме Каталог-Брошура 01 Октомври – 07 Октомври 2020


ЦБА Коме Каталог-Брошура 24 Септември – 30 Септември 2020

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